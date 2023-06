RDC: un leader tanzanien des rebelles ADF tué lors d'une opération conjointe au Nord-Kivu

Selon les Forces armées de la RDC (FARDC), Amri Abdi Shakur a été tué avec son épouse dans la nuit de mercredi à jeudi 29 lors d'une opération de la coalition FARDC-UPDF. (armée ougandaise) qui a ciblé un bastion de ces miliciens dans la vallée de Mwalika, dans le territoire de Beni, dans la province du Nord-Kivu. Ce rebelle était commandant au sein des ADF, une milice islamiste qui a prêté allégeance au groupe djihadiste État islamique (EI), a précisé le porte-parole des opérations Sokola 1, menées contre les groupes armés locaux et étrangers qui pullulent dans la région, le capitaine Anthony Mualushayi, cité par les sites d'information Actualité.cd et 7sur7.cd. Au cours de cette opération, trois armes du type AK47 (des fusils d'assaut de type Kalachnikov, NDLR), et plusieurs effets militaires ont également été récupérés. L'armée congolaise a aussi découvert une fosse commune dans la zone. Les armées congolaise et ougandaise ont intensifié des offensives contre les rebelles ADF dans la vallée de Mwalika depuis la récente attaque qui avait ciblé une école privée à Mpondwe, en Ouganda, et fait au moins 41 morts, pour la plupart des élèves surpris dans leurs dortoirs. La semaine dernière, le commandant des troupes ougandaises présentes sur le sol congolais, le général Dick Olum, avait annoncé la mort de six miliciens ADF. (Belga)