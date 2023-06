Retour à la normale d'ici quelques jours dans les centres de tri de Bpost

En milieu de semaine, la distribution du courrier et des colis était en effet perturbée dans la capitale et le sud du pays en raison de ce mouvement mené par la CGSP pour dénoncer le projet de la direction de réorganisation des services. Certains travailleurs affiliés au syndicat socialiste bloquaient les sorties du produit (lettres, journaux et paquets), y compris des courriers urgents, tels que résultats et prélèvements médicaux et déclarations fiscales. Une action qui a touché des centres de tri bruxellois et wallons ainsi que plusieurs bureaux distributeurs et qui a poussé Bpost à interrompre les dépôts et enlèvements de produits chez les clients particuliers et entreprises. Depuis lors, tous les piquets bloquants devant les centres de tri concernés ont, semble-t-il, été levés. L'activité a pu y reprendre et les produits commencent à en sortir. Il faudra toutefois quelques jours pour résorber les retards. Dans les prochains jours, Bpost s'efforcera de donner la priorité, dans la mesure du possible, à tous les courriers et colis urgents, indique-t-on au sein de l'entreprise postale. (Belga)