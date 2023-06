Rock Werchter - Mumford & Sons a remplacé Stromae avec brio

Le chanteur Marcus Mumford n'a pas ménagé ses efforts pour tenter de faire oublier l'absence du chanteur belge, empêché par des problèmes de santé. Il faut dire que les Anglais n'ont pas à rougir de leur répertoire, eux dont le premier album "Sigh No More" remonte à 2009. Malgré une interaction limitée avec le public, Mumford & Sons a fait chanter et danser de bout en bout la plaine de Werchter. Un public, il est vrai, caressé dans le sens du poil par un chanteur qui a tout de même vanté "le football, le chocolat et les publics des festivals" du Plat pays. (Belga)