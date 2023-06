S. Köksal passe au MR: la Liste du Bourgmestre entend poursuivre le travail de la majorité

La Liste du Bourgmestre a également estimé que par honnêteté, l'intéressé, arrivé au Parlement bruxellois via la suppléance, en remplacement de Cécile Jodogne, devenue bourgmestre faisant fonction, devrait rendre le siège qu'il occupe au Parlement bruxellois au groupe DéFI. "Sadik Koksal n'a pas eu le courage d'annoncer lui-même sa défection. Les électeurs jugeront de son courage. Il avait accepté l'accord de majorité de 2018 quand il est devenu échevin. C'est d'autant plus difficile à comprendre que celui-ci a voté, en temps et en heure, tous les projets relatifs aux thématiques qui aujourd'hui expliqueraient son départ selon ses mots (e.a. mobilité, stationnement ou fiscalité). Personne n'a d'ailleurs vu, au conseil communal ou même au Parlement bruxellois, M. Koksal remettre ces projets en question. Or, il a toujours été libre de ses opinions et de son vote", a commenté la Liste du Bourgmestre. Pour celle-ci, il semble clair qu'il faut "continuer à travailler sur les projets et impulser ce dynamisme dans la commune qui permet, depuis plus de 20 ans, d'améliorer la vie dans les quartiers, rénover les espaces publics de la commune et mener des politiques progressistes et justes au bénéfice de tous les Schaerbeekois et Schaerbeekoises". (Belga)