TC Anvers - Jusqu'à 14 ans de prison pour le transport de 12 cargaisons de cocaïne

Le prévenu principal, Abdelilah E.M., alias "Black", a reçu la peine la plus lourde, à savoir 14 ans de prison et une amende de 360.000 euros. Le tribunal a également prononcé la confiscation de 43,3 millions d'euros à son encontre. Pour l'ensemble des prévenus, la confiscation s'élève à plus de 70 millions d'euros au total. (Belga)