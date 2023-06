TC Namur - Jusqu'à 4 ans de prison requis pour les viols de deux adolescentes en fugue

Le 27 décembre 2015, les deux prévenus ont rencontré deux mineures en fugue, âgées de 14 et 16 ans à la gare de Namur. Les quatre personnes se sont rendues dans l'appartement de l'un des deux hommes et y ont consommé de l'alcool, du cannabis et de l'ecstasy. Les deux jeunes filles se sont réveillées le lendemain, avec des douleurs au niveau des parties génitales. Durant la soirée, les prévenus se sont échangé des messages relatifs à des actes sexuels posés sur les victimes. L'un d'eux a pris des photos d'une des victimes, endormie dans un divan. Le seul prévenu présent à l'audience, qui fait par ailleurs l'objet d'une mesure d'internement suite à un incendie volontaire pour lequel il a été reconnu coupable, nie les faits. "Je suis allé dormir seul et j'ai joué à la console. Les messages échangés étaient pour rire, ils n'évoquaient pas des faits qui se sont déroulés". (Belga)