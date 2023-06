TC Namur - Quatre ans de prison requis pour un viol commis à Namur

Les faits ont eu lieu la nuit du 12 au 13 décembre 2018. Le prévenu et la victime se sont rencontrés sur le marché de Noël de Namur. Après avoir passé une partie de la soirée ensemble, ils se sont rendus dans l'appartement d'un ami du prévenu. La victime dit ne plus se souvenir de rien à partir de ce moment. Le lendemain à 06h25, elle est allée déposer plainte à la police. Le prévenu a pour sa part déclaré qu'il ne s'était rien passé entre lui et la victime, avant de confirmer avoir eu une relation sexuelle consentie avec celle-ci. Son ADN a été trouvé sur la victime. L'avocat de la victime réclame une somme forfaitaire de 2.500 euros. "Elle est détruite par ce qui s'est passé. Je regrette qu'une expertise toxicologique n'ait pas été réalisée afin de déterminer si elle a été droguée". Le substitut du procureur du Roi, Thibaut Vandermeiren, fustige l'attitude du prévenu. "Il affirme que celle qu'il qualifie de "femme pas respectable" était déjà ivre quand elle l'a rejoint. Mais aussi que c'est elle qui lui a imposé cette relation. Il a profité selon moi d'une situation de faiblesse connue". Me Somers plaide l'acquittement de son client. Le jugement sera rendu le 22 septembre. (Belga)