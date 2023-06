Tintin part à l'aventure à Tour & Taxis dès le 27 septembre

(Belga) Tintin et son fidèle Milou seront au cœur d'une aventure immersive sous la forme d'une exposition numérique à partir du 27 septembre 2023 sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles, annonce vendredi l'organisation. Petits et grands seront invités à venir découvrir l'univers du reporter le plus célèbre de la bande dessinée belge dans une expérience immersive en huit chapitres.