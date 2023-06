Tour de France - Sécurité des coureurs: des matelas dans la descente du col de la Loze

Cette décision a été prise bien avant la chute du coureur suisse dans une descente de col du Tour de Suisse mi-juin. Mais elle prend une signification particulière depuis ce "drame qu'on ne veut surtout pas revivre", a souligné M. Prudhomme à Bilbao, à la veille du départ du 110e Tour. La mesure s'inscrit aussi dans l'initiative de l'Union cycliste internationale (UCI) qui a présenté vendredi une nouvelle commission appelée SAFER, destinée à améliorer la sécurité des coureurs, alors que les accidents sont de plus en plus nombreux dans le cyclisme. Sur le Tour 2023, les organisateurs vont donc installer des matelas de 30 mètres de large, utilisés pour les Championnats du monde de ski à Courchevel et Méribel en février, "pour que si un coureur tombe à cet endroit, il ne dévale pas" dans le vide. Le patron du Tour a par ailleurs insisté sur le travail des collectivités pour remettre en état les routes, citant en exemple le département de Haute-Savoie qui a "refait 130 kilomètres de route, dont deux kilomètres et demie de la descente de Joux-Plane". Un nouveau système de fléchage, testé dans le récent Critérium du Dauphiné, sera également mis en place pour signaler davantage encore les dangers, en plus des bornes sonores et lumineuses en vigueur depuis quelques années. Le Tour va rendre hommage à Gino Mäder en retirant le dossard numéro 61 cette année. L'Espagnol Mikel Landa, le leader de l'équipe Bahrain à laquelle appartenait le coureur suisse, s'élancera donc avec le dossard numéro 62 samedi. (Belga)