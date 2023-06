Un détenu s'évade de Fleury-Mérogis à l'aide d'une nacelle

"Il s'est servi de la nacelle pour accéder au toit" de la prison, la plus grande d'Europe, puis "a réussi à s'échapper", a précisé cette source, indiquant que les faits s'étaient déroulés vers 11h00. Les forces de l'ordre se sont lancées à sa recherche mais ce détenu, âgé de 19 ans et condamné à huit mois de prison en février pour vol avec effraction, n'a pas encore été retrouvé. Il était libérable en août. "Une enquête est en cours et a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie d'Evry et à la section de recherches de la gendarmerie de Paris", a indiqué le parquet d'Evry à l'AFP. (Belga)