Un homme armé interpellé près du domicile d'Obama à Washington

Selon CBS News, Taylor Taranto, 37 ans, était en possession de "plusieurs armes" et de matériel permettant de réaliser un engin explosif, de type cocktail Molotov. Toujours selon le média américain, l'homme originaire de Seattle aurait précédemment proféré des menaces contre une personne publique, sans que l'on sache précisément de qui il s'agit. L'homme, réputé complotiste, était dans le collimateur de la police et du FBI. Les policiers l'ont interpellé alors qu'il se trouvait dans les parages du domicile de l'ancien président Obama. On ne sait pas si la famille Obama se trouvait chez elle au moment de l'interpellation. (Belga)