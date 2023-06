Une délégation "réduite" de la FWB aux 9es Jeux de la Francophonie à Kinshasa

"Après avoir reçu des rapports de l'Administration générale du Sport (AGS), de l'Administration générale de la Culture (AGC) ainsi que de Wallonie-Bruxelles International (WBI), le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait le choix de permettre à une délégation réduite de participer aux Jeux de la Francophonie", a précisé le cabinet de M. Jeholet (MR) à l'agence Belga. Il évoque une recommandation négative de l'AGS qui indique que "les infrastructures sportives ne garantissent pas, en état, à nos athlètes les conditions suffisantes à la pratique de leurs sports". La Fédération Wallonie-Bruxelles ne participera donc pas aux compétitions sportives. "Concernant les évènements culturels, l'AGC et nos équipes sur place sont positifs et n'émettent pas d'objection quant à une participation, c'est pourquoi une délégation diplomatique et culturelle prendra part aux Jeux de la Francophonie", a ajouté le cabinet . Le gouvernement de la FWB reste attentif à l'évolution de la situation. Plus de 3.000 jeunes athlètes et artistes venus d'une quarantaine de pays sont attendus pour ces Jeux qui combinent épreuves sportives et culturelles. Organisés en principe tous les quatre ans, ils auraient dû avoir lieu en 2021 mais ont été reportés deux fois, la première à cause de la pandémie de Covid-19, la deuxième, en 2022, parce que les infrastructures n'étaient pas prêtes. Le Québec a pour sa part annoncé mardi, au vu des conclusions de deux missions dépêchées sur place en janvier et mai, qu'il n'enverrait pas d'athlètes ni d'artistes à Kinshasa "pour des raisons de sécurité et de santé". (Belga)