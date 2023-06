USA: l'inflation ralentit en mai selon l'indice privilégié par la Fed

Par rapport à mai 2022, la hausse des prix à la consommation s'établit à 3,8%, contre 4,3% le mois précédent. Sur un mois, l'inflation tombe à 0,1%, ralentissant là encore par rapport à avril. L'inflation mensuelle est conforme aux prévisions des marchés, qui tablaient justement sur une hausse de 0,1% sur un mois, selon le consensus publié par briefing.com. L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l'alimentaire et de l'énergie et qui est suivi avec plus d'attention par la Fed, est également en retrait, moins marqué cependant, tombant à 4,6% sur un an contre 4,7% en avril, et avec un niveau mensuel de 0,3%, là aussi en très léger retrait par rapport à avril (+0,4%). Dans le détail, ce sont principalement les services qui portent désormais la hausse des prix, ces derniers ayant augmenté de 0,3% sur un mois alors que ceux des biens se sont repliés de 0,1%. (Belga)