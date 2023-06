Wimbledon - Kyrgios, l'adversaire de Goffin au premier tour : "Toute la pression a disparu"

"Chaque tournoi est du tennis, mais Wimbledon dégage quelque chose de différent", a-t-il confié à l'ATP. "Il y a tellement d'histoire et c'est là où tout a commencé. Même les gens qui ne jouent pas au tennis savent ce que représente Wimbledon. Je suis très heureux de pouvoir dire que le meilleur résultat de ma carrière en simple ait été obtenu ici. C'est un tournoi où tout le monde veut briller. Bien sûr, j'ai échoué à un match près, mais je ne suis pas triste, car j'ai perdu contre le meilleur joueur de tous les temps (NdlR : Novak Djokovic) et je lui ai donné du fil à retordre." Battu 7-5, 6-3 par le Chinois Yibin Wu (ATP 64) sur le gazon de Stuttgart lors de sa rentrée, Nick Kyrgios est loin d'être certain de pouvoir rééditer son parcours cette année. Mais cela ne le tracasse pas. "Si quelque chose peut m'aider, c'est le fait d'avoir déjà réalisé une aussi grande performance ici et de connaître le Centre Court", a poursuivi l'Australien, qui mène 3-1 dans ses confrontations avec David Goffin. "Je sais ce que je dois faire pour être performant. Toute la pression a disparu. Les gens disent que c'est justement quand vous faites des résultats que la pression arrive. Mais chez moi, cela a toujours été l'inverse. Je n'ai plus rien à prouver. J'ai battu des joueurs incroyables, gagné de gros tournois, atteint la finale d'un Grand Chelem, gagné un Grand Chelem en double. Je peux donc m'amuser." (Belga)