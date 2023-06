Wimbledon - Mertens, Bonaventure, Zanveska, Wickmayer et Minnen fixées sur leur sort au premier tour

Mertens et Hruncakova s'étaient déjà affrontées au premier tour de Roland-Garros fin mai avec une victoire 6-4, 6-1 pour la Limbourgeoise. Mertens avait également remporté leur deux précédentes confrontations à Hobart en 2020 et au premier tour de l'Open d'Australie en 2018. En cas de qualification pour le deuxième tour, la native de Louvain affrontera l'Américaine Venus Williams, 43 ans et quintuple lauréate à Londres, ou l'Ukrainienne Elina Svitolina, ancienne N.3 mondiale. Un éventuel duel contre l'Américaine Coco Gauff, 7e mondiale et tête de série N.7, l'attend au 3e tour. Ysaline Bonaventure, 90e mondiale, sera elle opposée à la qualifiée chinoise Bai Zhuoxuan, 191e mondiale, pour le premier duel entre les deux joueuses sur le circuit. En cas de victoire, la Stavelotaine pourrait affronter la Tunisienne Ons Jabeur, 6e mondiale et tête de série N.6, au 2e tour. Maryna Zanevska, 92e mondiale, défiera elle la Tchèque Barbora Strycova, 677e mondiale. Strycova a remporté le seul duel entre les deux joueuses cette année à Rome. Yanina Wickmayer, 111e mondiale et issue des qualifications, devra elle se mesurer à la Russe Anna Blinkova, 39e mondiale. L'Anversoise avait remporté le seul match entre les deux joueuses en 2017 à Linz Greet Minnen, 121e mondiale et issue des qualifications, aura elle fort à faire contre la Lettone Jelena Ostapenko, 17e mondiale et tête de série N.17, qu'elle n'a jamais affronté sur le circuit. (Belga)