WTA Bad Homburg - Iga Swiatek forfait à Bad Homburg à trois jours de Wimbledon

"Je suis vraiment désolée mais je dois déclarer forfait pour mon match aujourd'hui", a tweeté la joueuse de 22 ans. "J'ai eu une nuit agitée à cause d'une fièvre et peut-être d'une intoxication alimentaire. Je ne suis pas capable d'être performante aujourd'hui et je dois prendre soin de moi. J'espère que j'irai mieux bientôt." Son forfait, qui n'est donc pas dû à une blessure musculaire, semble être une précaution alors que Wimbledon débute lundi. Avant de déclarer forfait, Swiatek avait eu un parcours sans encombre à Bad Homburg en Allemagne, ne laissant en route qu'une manche en trois matches. Elle devait affronter l'Italienne Lucia Bronzetti (WTA 65), qui se qualifie donc sans jouer pour la finale. Swiatek fait partie des joueuses à suivre à Wimbledon, même si elle n'est jamais parvenue à y dépasser les huitièmes de finale au cours de sa carrière. Elle doit affronter la Chinoise Lin Zhu (WTA 33) au premier tour à Londres. (Belga)