WTA Eastbourne - Madison Keys et Daria Kasatkina s'affronteront en finale

Dans la première demi-finale, Keys, 25e mondiale, s'est imposée sur un double 6-3 dans un duel 100% américain contre sa compatriote Coco Gauff, 7e mondiale et tête de série N.5. Keys se qualifie pour sa première finale de la saison, la 12e de sa carrière, et aura l'occasion d'ajouter un 7e titre à son palmarès. Dans la foulée, Kasatkina, 11e mondiale et tête de série N.9, s'est qualifiée pour sa 2e finale de la saison, après celle perdue à Adélaïde en janvier, la 13e de sa carrière, après sa victoire en deux sets 6-2, 7-5 contre l'Italienne Camila Giorgi (WTA 67). La Russe tentera aussi de remporter un 7e titre. (Belga)