24 Heures de Spa - La BMW de Dries Vanthoor et Charles Weerts en tête après six heures

Le premier quart de la 75e édition a été relativement calme et surtout beaucoup plus sec que prévu. Si la piste était humide en début de course, et a amené la direction de course à lancer l'épreuve sous Safety Car, elle s'est rapidement asséchée et est restée sèche depuis. Dans un début de course marqué par les nombreuses pénalités pour non-respect des limites de la piste, c'est la BMW de Vanthoor/Weerts/van der Linde qui s'en sort le mieux après six heures. Partie depuis la 22e place, elle est remontée jusqu'à la première et compte 6 secondes d'avance sur l'Audi R8 LMS GT3 N.17 Scherer Team PHX de Luca Engstler/Kelvin van der Linde/Nicki Thiim (All/Afs/Dan) et 14 sur la Mercedes-AMG GT3 N.88 Akkodis ASP de Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavsky (Sui/And). Du côté des autres Belges, la BMW N.46 de Maxime Martin (et Valentino Rossi) est 12e alors que l'Audi N.11 Comtoyou de Gilles Magnus et Frédéric Vervisch est 17e. Après avoir pointé en tête, le début de nuit est plus compliqué pour la Porsche 911 GT3 R N.92 Manthey de Laurens Vanthoor entre une pénalité et un arrêt aux stands imprévu. Elle est 19e et est la première voiture à un tour des leaders. Seulement deux voitures ont abandonné depuis le départ. (Belga)