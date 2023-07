24 Heures de Spa - Les 24 Heures de Spa endeuillées par un accident lors d'une course d'avant-programme

(Belga) Un jeune pilote de 18 ans est décédé, samedi matin, dans un accident survenu sur le circuit de Spa-Francorchamps dans une course de l'avant-programme des 24 Heures auto. Peu avant 13 heures, les organisateurs des 24 Heures ont confirmé le décès du pilote néerlandais Dilano Van t'Hoff survenu un peu plus tôt, au cours de la seconde course de Formula Renault Regionale by Alpine.