Accord Colombie-Venezuela sur la recherche de disparus à leur frontière

Cet accord "permettra d'établir les mécanismes les plus adéquats pour réaliser la recherche, la récupération et l'identification des restes humains en territoire vénézuélien", a déclaré le ministre colombien dans un communiqué. Les deux pays se partagent 2.219 km de frontière, une région où ont sévissent les narcotrafiquants, les guérillas et les paramilitaires durant les six décennies de conflit armé en Colombie qui ont fait des milliers de victimes et disparus. L'accord bilatéral, à visée humanitaire, avait été annoncé fin mai par les représentants des deux pays à Brasilia durant un sommet réuni par le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, selon la même source. La signature a eu lieu à Bogota lors d'une réunion des deux ministres pour lancer une commission de bon voisinage entre la Colombie et le Venezuela. Depuis son arrivée au pouvoir en août, le président colombien Gustavo Petro a multiplié les efforts pour normaliser les relations bilatérales rompues en 2019 par son prédécesseur Ivan Duque (2018-2022) qui ne reconnaissait pas le gouvernement de Nicolas Maduro en estimant frauduleuse sa réélection. Les deux pays ont également annoncé travailler à la réouverture réciproque de consulats. Côté colombien, des consulats seront rouverts à Caracas, Maracaibo, San Antonio del Táchira et San Cristóbal. Côté vénézuélien, des consultats rouvriront à Bogota, Medellín, Cartagena, Barranquilla et Riohacha. (Belga)