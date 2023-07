Adolescent tué par un policier à Nanterre - Bus et tramways franciliens de nouveau à l'arrêt à 21h

La fréquence des passages commencera à diminuer un peu avant, pour permettre un arrêt complet pour 21h00, précise la Régie des Transports parisiens, qui invite les usagers à "anticiper" leurs déplacements. Prise "en concertation avec la préfecture de police", "cette mesure pour la sécurité des agents et des voyageurs sera reconduite tous les soirs jusqu'à nouvel ordre", précisait-elle dans un tweet vendredi. "On adapte en temps réel, selon les zones, en fonction des directives de la préfecture de police", a souligné un porte-parole. Concernant le métro, comme vendredi soir, il s'arrêtera la nuit prochaine aux mêmes horaires qu'en semaine, soit dernier départ à minuit et demi, toujours à la demande de la préfecture de police. Le service ne sera donc pas prolongé d'une heure comme c'est le cas habituellement le week-end. Cette mesure est prise "pour la sécurité des agents et des voyageurs", a expliqué IDFM alors que la région parisienne, comme le reste de la France, est en proie à des émeutes depuis mardi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, douze bus appartenant à la RATP ont été entièrement détruits par des jets de cocktails molotov sur un site où ils étaient garés à Aubervilliers. (Belga)