Asile et migration - Un navire de sauvetage allemand recueille près de 200 migrants en Méditerranée

Le navire a croisé depuis jeudi la route de quatre embarcations chargées de migrants et les a pris à bord. Certains étaient très affaiblis ou blessés, a indiqué l'ONG SOS Humanity, basée à Berlin, qui opère le bâtiment. Les autorités italiennes ont aidé à la coordination des opérations de sauvetage, a ajouté l'ONG. Deux personnes ont été évacuées par les garde-côtes italiens. L'Humanity 1 est ensuite reparti vers le port qui lui a été assigné, Ortona, en mer Adriatique, dans le centre de l'Italie avec un total de 197 survivants à bord. Ce port se situe à plus de 1.000 kilomètres de la zone d'opération du navire, qui borde l'île méditerranéenne de Lampedusa. Le navire n'a pas été autorisé à entrer dans le port de Lampedusa. Ces derniers jours, plus de 4.500 migrants sont arrivés en bateau sur l'île et son centre d'accueil - qui ne peut accueillir que 400 personnes - est complètement saturé. Pour éviter que Lampedusa ne devienne un point névralgique de l'immigration, les autorités tentent de transférer le plus grand nombre possible de personnes vers le continent à bord de ferries ou de bateaux de police. Elles doivent ensuite les répartir dans d'autres camps. L'Italie déplore depuis longtemps le manque de soutien de l'Union européenne face à sa difficulté de répartir davantage les migrants traversant la Méditerranée. (Belga)