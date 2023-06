Biden annonce de nouvelles mesures pour alléger la dette étudiante

"Nous allons appuyer notre nouvelle approche sur une loi différente de mon plan originel", a-t-il précisé lors d'une allocution télévisée. Joe Biden a dénoncé la décision de la Cour suprême d'invalider une de ses mesures phares visant à annuler une partie de la colossale dette étudiante. "Je sais qu'il y a des millions d'Américains qui se sentent déçus, découragés, et même un peu en colère, à cause de l'arrêt pris par la Cour aujourd'hui sur la dette étudiante, et je dois admettre que moi aussi", a-t-il déclaré. (Belga)