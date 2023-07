Challenge Tour Golf - Yente Van Doren bondit de la 61e à la 22e place du Le Vaudreuil Challenge

Qualifié de justesse pour la phase finale avec des tours de 72 et 71, Van Doren a réalisé l'un des meilleurs parcours de la journée grâce à quatre birdies, contre un bogey. Avec son score de 212, soit quatre sous le par, il revient à six coups des leaders, l'Irlandais Jonathan Caldwell, le Gallois Oliver Farr et le Sud-Africain Darren Fichardt. (Belga)