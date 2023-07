Delhaize - Sept magasins Delhaizes portes closes ce samedi

Les deux magasins situés en région bruxelloise, Hankar à Auderghem et Mozart à Uccle, ont rouvert. Ceux de Nivelles, Seraing et Embourg en Wallonie sont, en revanche, fermés. Et des magasins gardent aussi portes closes en Flandre orientale. Depuis l'éclatement du conflit, les syndicats ferment des magasins à tour de rôle, des actions que l'entreprise tente de contrer via les tribunaux. La chaîne envoie également à chaque fois des huissiers de justice sur les lieux de blocage des magasins, afin de faire établir un constat. (Belga)