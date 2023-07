Elargissement de l'Otan - Le Premier ministre suédois Kristersson reçu par Biden à la Maison Blanche mercredi

Les deux dirigeants "réaffirmeront que la Suède doit adhérer à l'Otan dès que possible" et discuteront de leur "engagement commun à soutenir l'Ukraine" face à la Russie, a précisé la porte-parole du président américain, Karine Jean-Pierre, dans un communiqué. La Suède est "invitée" à l'Alliance depuis juin 2022, mais sa candidature, qui doit être ratifiée par les 31 États membres, est bloquée par la Turquie et la Hongrie. Le lendemain de cette visite, des pourparlers sur l'adhésion de la Suède à l'Otan auront lieu à Bruxelles, en présence de représentants suédois et turcs. Un incident est encore venu refroidir les relations entre ces deux pays cette semaine. Un Irakien a brûlé mercredi un exemplaire du Coran devant la principale mosquée de Stockholm, ce qui a provoqué l'indignation dans le monde musulman et de sévères critiques contre la Suède du président turc Recep Tayyip Erdogan. A Washington, Joe Biden et Ulf Kristersson évoqueront également leur "coopération croissante en matière de sécurité", a ajouté la porte-parole, Karine Jean-Pierre. La rencontre sera aussi l'occasion de "renforcer la coordination transatlantique concernant la Chine", a-t-elle précisé. (Belga)