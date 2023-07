Europese Spelen - Oshin Derieuw très heureuse de sa médaille d'argent: "J'ai inspiré le respect"

"J'avais dit que je voulais l'affronter en finale, car c'est un nom, sa boxe est bonne et je veux affronter les meilleures avant les Jeux Olympiques pour m'améliorer", a expliqué Derieuw. "J'ai pu me faire respecter par quelqu'un qui a tant de titres, c'est fantastique." Au terme du combat en trois rounds de trois minutes, Derieuw expliquait qu'elle a "boxé quatre fois, avec quatre styles différents" durant le tournoi. "Aujourd'hui, comme à chaque combat, j'ai remarqué des points à travailler. C'est le meilleur apprentissage." Avec quatre combats en six jours, la boxeuse semblait un peu moins fraiche samedi soir, mais elle assure qu'elle n'avait aucun problème physique. "Aujourd'hui, c'était la seule journée où il n'y avait pas de jour de repos entre deux combats. Peut-être que ma batterie était un peu plus 'plate'. Et peut-être que le stress a joué un rôle. Mais une fois sur le ring, cette sensation s'en va. Je suis fière d'avoir bien digéré tous les combats, d'avoir été forte et d'avoir montré une fraicheur mentale." Avec l'argent et surtout une qualification olympique, Derieuw peut rentrer en Belgique avec un sentiment de satisfaction. "Par rapport aux Jeux Européens, pour lesquels je ne me suis préparée qu'à partir d'avril, nous disposons d'une période beaucoup plus longue pour travailler ce qui est nécessaire pour être une boxeuse olympique. 'Boxeuse olympique', je suis fière de pouvoir le dire." Dimanche, Derieuw sera la porte-drapeau de la Belgique lors de la cérémonie de clôture. "C'est un grand honneur". (Belga)