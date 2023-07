Hockey Pro League - Felix Denayer regrette la défaite devant son public: "pas notre meilleur match"

"Ce ne fut certainement pas notre meilleur match, alors que pour l'adversaire ce fut un de ces jours où tout va bien", a-t-il ajouté. "Pour nous, le match de vendredi soir a sans doute pesé dans les jambes, parce qu'il était clair que les Néerlandais étaient bien plus 'fit' que nous. Mais ce ne doit pas être une excuse. Ce qui compte avant tout, c'est notre tournoi le plus important de l'année avec l'Euro de Mönchengladbach, fin août. Nous avons testé pas mal de choses aujourd'hui contre l'une des meilleures équipes du monde. Il nous reste deux matchs à disputer pour conclure cette Pro League et nous allons les soigner, notre public le mérite", a conclu Denayer. (Belga)