Invasion de l'Ukraine - Roumanie: départ de 40 diplomates et employés russes

Onze diplomates et 29 membres du personnel technique et administratif, accompagnés de leur famille, "vont quitter la Roumanie à bord d'un avion civil appartenant à une compagnie aérienne russe", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Les médias ont montré un appareil Iliouchine Il-96 se posant sur le tarmac de l'aéroport de Bucarest, d'où il doit décoller en fin d'après-midi, selon des sources aéroportuaires citées par la presse locale. Cette décision "reflète le niveau actuel des relations bilatérales", drastiquement réduites par la Roumanie "après le déclenchement par Moscou de la guerre d'agression contre l'Ukraine", a expliqué le ministère. Les autorités avaient émis leur requête le 8 juin, laissant 30 jours à la Russie pour s'exécuter. A la suit de l'invasion de l'Ukraine, la Roumanie, membre de l'Otan, a expulsé de nombreux diplomates russes soupçonnés d'espionnage, à l'instar d'autres pays européens. Au total, le personnel de l'ambassade de Russie a ainsi été réduit de plus de la moitié, selon Bucarest. (Belga)