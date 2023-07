Jeux Européens - Gabriel De Coster éliminé en demi-finales du slalom

Le kayakiste de Tervuren, âgé de 22 ans, s'est élancé en 12e position des 40 demi-finalistes. Il a signé l'excellent temps de 91.58 secondes mais il a commis trois fautes, touchant les portes 4, 7 et 11, et ainsi pris 6 secondes de pénalité. Son temps global est donc de 97.58 secondes. Et après 21 concurrents, il se retrouvait 11e et donc éliminé. De Coster, qui avait pris la 22e place de cette épreuve aux JO de Tokyo en 2021, avait terminé 29e (sur 64) des qualifications jeudi. (Belga)