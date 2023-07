Jeux Européens - Gabriel De Coster, mécontent de lui-même : "J'ai fait du bowling plutôt que du kayak"

De Coster s'était classé 29e des qualifications et devait terminer dans le top 10 pour accéder à la finale. Mais le Bruxellois de 22 ans, qui réside à Tervuren, n'a terminé que 27e sur 40 concurrents. Son chrono de 97.58 secondes comprend six secondes de pénalité, De Coster a échoué à 8.61 secondes du Tchèque Jiri Prskavec, le plus rapide en demi-finale en 88.97. "J'ai joué au bowling au lieu de faire du kayak. J'ai tapé trois portes, j'ai eu six secondes de pénalité. De toute façon, c'est fini", a réagi De Coster, dépité. "Je savais que je devais me donner à 120 % pour atteindre la finale. Les meilleurs du monde sont ici. Il faut tout donner et parfois faire des erreurs. Aujourd'hui, il y en a eu trop". Après les qualifications de jeudi, De Coster avait pourtant un bon sentiment. "J'avais tout sous contrôle. Le rythme était un peu plus lent, mais je n'avais pas besoin de gagner cette course non plus. Mais en demi-finale, il faut y aller à fond. J'ai dû maintenir un rythme très élevé, mettre beaucoup de puissance dans mes coups. Il est alors difficile de garder le contrôle à 100 %. Quand vous naviguez comme je l'ai fait aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour être dans les dix premiers." De Coster était déçu, lui qui se dit en pleine forme. "Ma forme est parfaite. Physiquement, mentalement et techniquement, je ne me suis jamais senti aussi bien. C'est vraiment dommage", a-t-il déclaré. (Belga)