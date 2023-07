Jeux Européens - Oshin Derieuw portera le drapeau belge durant la cérémonie de clôture

Derieuw, 36 ans, a décroché la médaille d'argent en moins de 66 kilos et est devenue la première boxeuse belge à se qualifier pour les Jeux Olympiques. Samedi, elle était la dernière Belge en action aux Jeux Européens. Team Belgium termine l'événement avec 13 médailles (2 en or, 5 en argent et 6 en bronze). Mercredi passé, lors de la cérémonie d'ouverture, Kevin Borlée et Camille Laus avaient porté le drapeau belge. (Belga)