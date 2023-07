Jumping CSIO d'Aix-la-Chapelle - Lara de Liedekerke-Meier 10e en complet

De Liedekerke-Meier a réalisé un parcours sans faute dans le cross. Elle a écopé de quelques pénalités pour dépassement de temps, mais aucun concurrent n'est resté dans le temps imparti. Jarno Verwimp et Mahalia, la meilleure combinaison belge après un saut sans faute, ont terminé 20e du cross et 14e du classement final. En selle sur Banzai, le hongre de 12 ans avec lequel elle a été sacrée championne du monde l'année dernière, la Britannique Yasmin Ingham a remporté la victoire devant l'Allemand Michel Jung sur Chipmunk et l'Américaine Tamra Smith avec Mai Baum. (Belga)