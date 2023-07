Jupiler Pro League - Le Brésilien Abner, troisième recrue estivale du RWDM

Abner Felipe Souza de Almeida, 1m80, a été élu meilleur arrière gauche de D2 portugaise où il a joué 35 matchs la saison dernière. Entre juillet 2014 et avril 2018, il appartenait au Real Madrid. Il a joué 24 matchs avec la 2e équipe du Real: Castilla. Il a été international brésilien en U20 à 4 reprises. "C'est une grande opportunité dans ma carrière. J'arrive dans un club avec beaucoup de traditions qui évoluera dans un championnat très compétitif. Je suis honoré de faire partie de cette aventure cette saison", déclare le nouveau venu sur le site du RWDM promu cette saison en Jupiler Pro League. "Nous sommes très heureux d'accueillir Abner au sein de notre effectif", déclare le nouveau CEO du club Gauthier Ganaye. "C'est un poste que nous avons ciblé durant cette période de transfert, et Abner répond parfaitement à nos attentes. C'est un joueur avec énormément d'expérience qui vient renforcer notre équipe." Abner est le troisième nouveau venu au stade Matchtens cet été après le gardien Guillaume Hubert (Ostende) et le milieu de terrain Pierre Dwomoh (prêté par l'Antwerp). Par ailleurs, le prêt d'Alexis De Sart par l'Antwerp est devenu un transfert définitif. (Belga)