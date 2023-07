Jupiler Pro League - Le Club de Bruges battu en match de préparation

Environ cinq mille personnes ont assisté à cette rencontre au Nest, port d'attache du Club NXT. Le coach brugeois avait d'ailleurs opté pour un onze particulièrement jeune, qui a eu les meilleures occasions en première période. Plus énergique après la pause, l'Essevee a marqué l'unique but de la rencontre par Dylan Demuynck (64e, 0-1). Malines s'est imposé 0-3 chez son voisin du Rupel Boom (D3). Son nouvel attaquant allemand Lion Lauberbach, 25 ans, a déjà trouvé le chemin du but. Genk s'est imposé sur le même score, 3-0, face à Tirlemont (Nationale 1). Westerlo et Saint-Trond ont partagé 2-2. (Belga)