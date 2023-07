Le roi des Pays-Bas présente ses excuses pour l'esclavage pratiqué à l'époque coloniale

"Aujourd'hui, je me tiens devant vous en tant que roi et membre du gouvernement. Aujourd'hui, je m'excuse", a déclaré Willem-Alexander sous les acclamations lors d'un événement national marquant les 150 ans de l'affranchissement des esclaves dans les anciennes colonies, le "Nationale Herdenking Slavernijverleden". À la fin de l'an dernier, le Premier ministre Mark Rutte avait présenté ses excuses au nom de l'État néerlandais, et donc également au nom du roi. Le souverain s'est joint samedi à ces excuses, ajoutant qu'"un début a été fait" mais il quil reste aussi "un long chemin à parcourir". (Belga)