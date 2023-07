Les étudiants francophones alignent leurs revendications en vue des élections 2024

Le copieux mémorandum s'adresse aux divers candidats visant une responsabilité politique en fédération Wallonie-Bruxelles, en région wallonne, à Bruxelles-Capitale, aux niveaux fédéral et européen. La FEF pointe que le coût des études reste central dans ses préoccupations. "Il est important pour nous de tout faire pour réduire tant que possible l'ensemble des dépenses nécessaires pour étudier et vivre dignement en Belgique", et à ce titre il est "impératif" de développer des offres de logements abordables et de qualité, et de permettre aux étudiants de se nourrir "correctement à bas prix". La FEF se penche aussi sur le sous-financement actuel du secteur. "Un budget à la hauteur des ambitions permettra de retravailler le décret Paysage et la future réforme des rythmes académiques pour les adapter correctement aux besoins des étudiants", recommandent la FEF. Les autres enjeux chers à l'asbl sont l'égalité des genres, des soins de santé accessibles et efficaces, et la lutte contre la montée de l'extrême droite sur les campus et dans la société. Le mémorandum a été dévoilé à Bruxelles dans l'après-midi lors d'un événement au cours duquel l'asbl a également présenté une rétrospective de ses 50 ans d'existence. (Belga)