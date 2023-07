Les Serbes remettent plus de 100.000 armes détenues illégalement après deux fusillades

La capitale Belgrade a été endeuillée en mai par deux fusillades sans rapport entre elles mais qui ont fait au total dix-huit morts. Depuis lors, des dizaines de milliers de Serbes sont descendus dans la rue chaque semaine pour protester contre la violence et sa glorification, un phénomène encouragé, selon eux, par les autorités gouvernementales et les tabloïds qui leur sont acquis. Les autorités avaient cependant appelé la population à remettre les armes détenues illégalement au lendemain des fusillades. La population avait jusqu'à minuit pour le faire sans subir de conséquence. Selon la police, un total de 108.833 armes ont été remises, dont 82.400 armes légères en plus de quelque 26.500 mines et autres engins explosifs. 4,2 millions de cartouches ont également été déposées. (Belga)