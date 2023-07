Maxuella Lisowa-Mbaka rejoint Rachid Meziane à Villeneuve-d'Ascq

Lisowa-Mbaka, 22 ans, a évolué la saison passée à Elitzur Ramla, en Israël, et, à partir de mars, à Lucca, en Italie. Elle a également joué à Castors Braine et à Fribourg, en Suisse, dans sa carrière. A Villeneuve-d'Ascq, l'ailière remplacera Myriam Djekoundade, qui sera retenue pour toute la saison en équipe de France de 3x3 en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une autre Belge évolue à l'ESBVA-LM, Hind Ben Abdelkader Villeneuve d'Ascq a été battu par l'ASVEL Lyon et Julie Allemand en finale du dernier championnat de France. (Belga)