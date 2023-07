Météo - Quelques éclaircies entre deux périodes d'averses

Les températures maximales oscilleront entre 17 degrés en Ardenne à 22 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, et à la côte parfois assez fort, d'ouest à ouest­-sud­-ouest. En soirée et la nuit prochaine, les dernières averses disparaîtront par l'est et le ciel deviendra partiellement nuageux. Les minima seront compris entre 11 et 17 degrés. Dimanche, on prévoit une nébulosité variable avec temporairement un risque d'une ondée locale en Ardenne et des maxima allant de 17 à 23 degrés. (Belga)