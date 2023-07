Mondiaux de natation - Caeleb Dressel, septuple champion olympique ne participera pas aux championnats du monde

Dressel, qui s'était retiré des Mondiaux de Budapest l'an dernier pour des raisons médicales inconnues et avait arrêté l'entraînement pendant de longs mois, a terminé à la 22e place des séries du 50m nage libre. Le nageur de 26 ans et aux 14 titres de champion du monde avait déjà échoué sur trois autres épreuves, le 50m papillon (il a fini 3e), le 100m papillon (5e) et le 100m nage libre, dont il n'avait pas atteint la finale. Son entraîneur, Anthony Nesty, a estimé que ses résultats étaient conformes aux attentes après une aussi longue absence, et surtout retenu que Dressel appréciait à nouveau la natation. "Mentalement, il est là où il doit être", a déclaré Nesty au magazine Swimming World. "Il est heureux, c'est la première fois que je le vois heureux de nager depuis longtemps", a-t-il ajouté. Dressel, qui n'a repris la compétition qu'en mai lors d'un meeting à Atlanta, s'est peu exprimé sur sa décision de s'éloigner des bassins, mais s'était ouvert dans un entretien en avril 2022 sur sa santé mentale, expliquant souffrir régulièrement d'anxiété. Dans un post sur Instagram en septembre 2022, il avait déclaré être "heureux sans nager", tout en expliquant prévoir un retour dans les bassins. (Belga)