Patrick Kluivert relance sa carrière d'entraîneur à Adana Demirspor en Turquie

L'ancien attaquant était sans club depuis plusieurs années. Après une carrière de joueur aboutie dans des clubs comme l'Ajax, l'AC Milan, le FC Barcelone, Newcastle United, Valence, le PSV et Lille, celle d'entraîneur a été moins réjouissante. En tant qu'entraîneur principal, Kluivert a dirigé les espoirs du FC Twente et les équipes nationales de Curaçao et du Cameroun (avec Clarence Seedorf). En tant qu'assistant, il a travaillé pour le Brisbane Roar en Australie, le NEC Nimègue et l'équipe nationale néerlandaise. Il a également été brièvement directeur sportif du PSG et responsable de la formation des jeunes du FC Barcelone. Son dernier poste a été celui d'entraîneur intérimaire de l'équipe nationale de Curaçao en octobre 2021. La saison dernière, Adana Demirspor a terminé quatrième de la Süper Lig derrière les clubs traditionnels Galatasaray (avec Dries Mertens), Fenerbahçe (avec Michy Batshuayi) et Besiktas. Qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League, il affrontera les Roumains du CFR Cluj.Kluivert aura sous ses ordres l'attaquant Henry Onyekuru (ex-Anderlecht, Eupen). (Belga)