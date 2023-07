PGA Tour - Thomas Detry manque le cut au Rocket Mortgage Classic

Le Bruxellois de 30 ans, qui a entamé le 2e tour à la 123e place ex aequo, a d'abord réussi deux birdies vendredi. Sur ses cinq derniers trous, il a dû inscrire un bogey et un double bogey sur sa carte de score. Entre-temps, il a rentré un autre birdie. Avec son tour de 72 coups (le par) , et un total de 145 (+1), il se classe 135e et manque le cut de quatre coups. Auteur de scores de 64 et 67, le Canadien Taylor Pendrith, deuxième l'an dernier, et l'Américain Taylor Moore se partagent la tête du classement à 13 coups sous le par. Le duo compte un coup d'avance sur le Suédois Ludvig Aberg et l'Américain Rickie Fowler. (Belga)