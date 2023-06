Présidentielle au Venezuela: une des candidates de l'opposition déclarée inéligible

Maria Corina Machado, 55 ans, était en tête dans certains sondages sur les primaires de l'opposition du 22 octobre, qui veut passer outre ces décisions d'inéligibilité prises par des organes d'Etat aux mains du pouvoir en place. Les trois autres principaux candidats de l'opposition à cette primaire Henrique Capriles, déjà deux fois candidat, Juan Guaido, l'ancien "président intérimaire", ou Freddy Superlano, qui avait battu le candidat du pouvoir aux régionales de 2021 dans l'Etat de Barinas (ouest), ont déjà été eux aussi déclarés inéligibles. L'opposition a annoncé à plusieurs reprises qu'elle continuerait le processus des primaires avec ces candidats inéligibles, espérant pouvoir faire lever ces condamnations avant la présidentielle de 2024, dont la date reste à fixer. "J'ai le devoir de vous informer que Maria Corina Machado Parisca (...) est interdite d'exercer tout poste public (...) depuis le 13 juillet 2015" pour une période de 15 ans, selon la lettre officielle lue par le député José Brito aux journalistes. Selon le bureau du contrôleur, Mme Machado, qui a entamé sa campagne pour les primaires de l'opposition, aurait commis des "irrégularités administratives" lorsqu'elle était députée (2011-2014). La déchéance imposée en 2015 était à l'origine d'une durée d'un an. Mme Machado est également accusée d'avoir participé à "un schéma de corruption" mené par Juan Guaido, reconnu comme président intérimaire entre janvier 2019 et janvier 2023 par l'opposition et une partie de la communauté internationale rejetant la réélection du président Nicolas Maduro en 2018. (Belga)