Rébellion de Wagner - Le groupe Wagner construit trois camps militaires au Bélarus, selon l'ISW de Washington

(Belga) Le groupe de mercenaires Wagner a entamé la construction, selon des experts américains, de trois camps militaires au Bélarus, un allié de Moscou. "De nouvelles images satellites, prises le 30 juin, montrent la présence d'au moins 303 tentes pouvant accueillir chacune de 20 à 50 hommes sur une ancienne base militaire biélorusse", rapporte samedi l'Institute for the Study of War (ISW) de Washington dans son bulletin quotidien.