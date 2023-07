Serie A - L'attaquant international français Marcus Thuram signe à l'Inter Milan

À presque 26 ans, "Tikus", fils du champion du monde 1998 Lilian Thuram, est vice-champion du monde, auteur de 13 buts cette saison en Bundesliga. Il était pressenti pour rejoindre le PSG mais a finalement décliné l'offre et a préféré l'Italie et le club nerazzurro, récent finaliste de la Ligue des Champions et troisième du Championnat en 2022-23. Thuram est un sérieux concurrent pour Romelu Lukaku, qui appartient toujours à Chelsea, si ce dernier devait rester à l'Inter où il a été prêté par les Blues la saison dernière. (Belga)