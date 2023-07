Tour de France - Le Tour s'élance de Bilbao, Vingegaard et Pogacar grands favoris

Vingegaard est le principal candidat à sa propre succession, après avoir fait montre d'une forme étincelante avec sept victoires WorldTour cette saison et un succès retentissant au Dauphiné. L'incertitude plane autour de l'état de Tadej Pogacar, vainqueur en 2020 et 2021, qui n'a disputé (et remporté) que les deux championnats de Slovénie, la semaine dernière, depuis sa chute à Liège-Bastogne-Liège, le 23 avril. Le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) avait complété le podium l'année dernière. D'autres coureurs auront à cœur de s'illustrer. Absent l'année dernière, le Français Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) rêve d'ajouter une 7e étape à son palmarès. Les Australiens Ben O'Connor (AG2R-Citroën) et Jai Hindley (BORA-hansgrohe), ainsi que les Espagnols Mikel Landa (Bahrain-Victorious) et Enric Mas (Movistar), se mêleront à la lutte au classement général avec le Danois Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) en,outsider, notamment. Le Britannique Mark Cavendish (Astana) rêve lui d'enlever une 35e étape et de détenir seul le record de victoires d'étapes qu'il partage actuellement avec Eddy Merckx. Il y a 21 Belges au départ. Wout van Aert (Jumbo-Visma), vainqueur de trois étapes et du maillot vert l'an dernier, est le plus grand espoir de victoire belge, lui qui sera au service de Vingegaard. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), vainqueur de deux étapes en 2022, espère de nouveau s'imposer au sprint, Dylan Teuns (Israel Premier Tech), vainqueur d'étape en 2019 et 2021, espérant briller en montage. (Belga)