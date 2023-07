Wimbledon - Bonaventure part dans l'inconnu, ne se met "pas trop la pression" et "espère profiter"

"Je ne la connais pas du tout", a-t-elle confié à Belga. "Je sais simplement qu'elle est Chinoise et qu'elle s'est qualifiée. Pour le reste, je ne l'ai jamais vu jouer. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. C'est mon coach qui va bosser pour m'apporter le plus d'infos et me préparer au mieux pour ce match. Le défi pour moi sera d'être bien en jambes et de bien servir. À partir du moment où mon service passe, le reste de mon jeu suit. Il y a pas mal de vent pour l'instant et je ne sais pas si ce sera le cas mardi. Mais je me sens bien. Je suis contente d'avoir eu deux bons matches sur gazon la semaine dernière (NdlR : à Gaiba). Et j'espère continuer." Il s'agit de la deuxième participation d'Ysaline Bonaventure à Wimbledon, après 2019. À l'époque, elle s'était inclinée au premier tour contre la Russe Veronika Kudermetova. "Il règne une ambiance particulière à Wimbledon et cela fait plaisir de pouvoir vivre cela", a-t-elle poursuivi. "C'est un endroit mythique, avec énormément de tradition. Un très beau Grand Chelem, très classe. Cette année, j'ai décidé de louer une maison près du site, ce qui fait que l'on est vraiment dans l'ambiance du village. Et j'espère vraiment pouvoir profiter les jours qui viennent. Je ne me mets pas trop la pression, car cela n'a pas été le cas lors de mes deux derniers Grands Chelems. J'ai plus subi l'événement qu'autre chose. Donc, je vais essayer de profiter, car on ne sait jamais quand cela peut s'arrêter. Et de gagner mon premier match." (Belga)