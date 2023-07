Wimbledon - Sept Belges présents, Goffin, Mertens et Zanevska débutent lundi

(Belga) Ce lundi, débute à Wimbledon, le troisième tournoi du Grand Chelem de l'année avec sept Belges dans le tableau final: David Goffin (ATP 123) et Kimmer Coppejans (ATP 187) chez les hommes et Elise Mertens (WTA 28), Ysaline Bonaventure (WTA 90), Maryna Zanevska (WTA 92), Yanina Wickmayer (WTA 111) et Greet Minnen (WTA 121) chez les femmes. Coppejans, Wickmayer et Minnen sont sortis des qualifications et Goffin a reçu une wildcard.