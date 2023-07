24 Heures de Spa - BMW remporte la 75e édition des 24 Heures de Spa

La Mercedes-AMG Akkodis ASP Team N.88 de l'Italien Raffaele Marciello, du Russe Timur Boguslavskiy et du Français Jules Gounon a pris la deuxième place devant l'Audi R8 LMS N.17 de l'Allemand Luca Engstler, du Sud-Africain Kelvin van der Linde et du Danois Nicki Thiim. Maxime Martin a lui terminé premier Belge en prenant la 6e place avec la BMW M4 N.46 du Team WRT qu'il partage avec l'Italien Valentino Rossi et le Brésilien Augusto Farfus. (Belga)